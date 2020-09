Bem-Estar Os Estados Unidos se preparam para distribuir vacina contra o coronavírus já no final de outubro

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2020

A Casa Branca firmou um contrato com a McKesson, empresa de suprimentos médicos e farmacêuticos, para a distribuição das vacinas contra a Covid-19 Foto: CDC/Unsplash A Casa Branca firmou um contrato com a McKesson, empresa de suprimentos médicos e farmacêuticos, para a distribuição das vacinas contra a Covid-19. (Foto: CDC/Unsplash) Foto: CDC/Unsplash

Os Estados Unidos se preparam para começar a distribuir a vacina contra a Covid-19 já no final do mês de outubro, segundo documentos do CDC (Centro de Prevenção e Controle de Doenças) enviados às autoridades de saúde pública ao redor do país.

A se confirmar a data, os EUA iniciarão o processo de imunização antes da eleição presidencial de novembro deste ano, quando o presidente Donald Trump concorrerá a um segundo mandato contra o democrata Joe Biden.

A orientação do CDC trata dos planos de distribuição de duas vacinas contra a Covid-19, com números que “podem ser limitados”. Os documentos priorizam populações específicas para a imunização, incluindo profissionais da saúde, trabalhadores de serviços essenciais, moradores e funcionários de asilos e servidores da segurança pública.

Em uma carta divulgada na semana passada, o diretor do CDC, Robert Redfield, pede às autoridades locais que flexibilizem exigências técnicas que poderiam impedir a vacinação antes do dia 1º de novembro e acelerem seus processos internos. As orientações não significam que, necessariamente, haverá uma vacina disponível nas datas planejadas pelo governo americano.

A Casa Branca firmou um contrato com a McKesson, empresa de suprimentos médicos e farmacêuticos, para a distribuição das vacinas contra a Covid-19. A companhia, no entanto, precisa de permissões e licenças estaduais e municipais para realizar esse trabalho.

