Pesquisa aponta Panvel como a marca de farmácias mais admirada pelos consumidores no varejo brasileiro

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2022

Loja Panvel na Av. Goethe, em Porto Alegre. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A Panvel conquistou uma das mais cobiçadas distinções do varejo farmacêutico. A rede é destaque no Ranking Ibevar-FIA 2022 como a marca mais admirada pelos consumidores no segmento de Drogarias. O resultado consolida o compromisso da empresa com a jornada de satisfação dos seus clientes em todos os seus canais de contato com a marca.

A pesquisa é realizada pela escola de negócios Fundação Instituto de Administração (FIA) e pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo & Mercado de Consumo (Ibevar). O estudo reuniu 120 finalistas de todo o país em 29 categorias diferentes.

O resultado é comemorado pela empresa, que também vê na distinção um desafio positivo em manter a qualidade do atendimento e proporcionar uma experiência única aos clientes. “Estamos muito orgulhosos. É uma conquista que valoriza ainda mais o empenho da Panvel no cuidado com os seus clientes e na promoção da saúde e do bem-estar de todos”, afirma o CEO do Grupo Panvel, Julio Mottin Neto.

Baseado em um sistema de inteligência artificial, o levantamento considerou as avaliações feitas por consumidores e, também, por profissionais que buscam os melhores lugares para trabalhar na área do varejo. Em dois anos consecutivos (2018 e 2019), a Panvel conquistou o Prêmio Excelência em Imagem nesta mesma pesquisa, que considerou pontos como faturamento, eficiência das estruturas operacionais e imagem.

