Acontece Cremers percorre mais de 18 mil quilômetros em vistorias pelo Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Rio Grande, Porto Alegre e Canoas foram as três cidades mais visitadas pela entidade. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Departamento de Fiscalização (Defis) do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers) percorreu 18.488 quilômetros ao longo do primeiro semestre deste ano. De janeiro a junho, mais de 100 vistorias foram realizadas em instituições de saúde de diversas cidades gaúchas, como Rio Grande, Caxias do Sul e Uruguaiana.

As vistorias seguem um padrão determinado pelo Conselho Federal de Medicina, sendo verificados aspectos como segurança dos profissionais de saúde e pacientes, condições de iluminação e ventilação dos ambientes e esterilização dos materiais. “O departamento de fiscalização vistoria hospitais, ambulatórios, clínicas e demais instituições de saúde, tanto de caráter público quanto privado, a fim de saber se as condições são favoráveis ao exercício da profissão”, explica o coordenador do setor, Geraldo Jotz.

As atividades são realizadas pelos médicos fiscais, que verificam a assistência médica prestada pelos serviços, e se os locais estão de acordo com a atividade a que se destinam. “O Conselho está atento ao funcionamento dos estabelecimentos de saúde do Rio Grande do Sul, atuando com o objetivo de garantir condições de infraestrutura e humanas necessárias para a prática da boa medicina”, finaliza o coordenador.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece