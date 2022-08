Acontece Fotógrafa de celebridades e marcas renomadas festeja parceria com a Rede Pampa

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2022

Anna Alves assinará as fotos de divulgação do elenco e dos eventos da Rede Pampa. Foto: Divulgação Rede Pampa Anna Alves assinará as fotos de divulgação do elenco e dos eventos da Rede Pampa. (Foto: Divulgação/Rede Pampa). Foto: Divulgação Rede Pampa

Especialista em posicionamento de imagem de algumas das mais renomadas empresas do mercado gaúcho e de personalidades de destaque da sociedade, a fotógrafa Anna Alves passa a assinar os cliques de imagens do elenco e dos eventos promovidos pela Rede Pampa.

Com sua experiência de doze anos de atuação especializada, Anna Alves fará o registro fotográfico dos comunicadores que integram as 16 emissoras de rádio da empresa de comunicação e ainda das equipes do portal e do jornal O Sul e dos apresentadores dos programas da TV Pampa. Além das fotos posadas em estúdio, Anna também realizará registros de imagens das equipes em plena atividade.

Para começar, a fotógrafa fará parte da cobertura multimídia organizada pela Rede Pampa para a Expointer 2022, evento que acontece de 27 de agosto a 04 de setembro, em Esteio, incluindo a grande festa de entrega dos prêmios do Troféu Senar O Sul, no dia 28 de agosto. A cerimônia que é realizada pela Rede Pampa reúne cerca de mil convidados nos salões da Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre, para destacar grandes nomes do setor do agro nacional.

“Estou lisonjeada pelo convite desta empresa tão tradicional e respeitada que é a Rede Pampa e pela confiança demonstrada no meu trabalho. A ansiedade é enorme para iniciarmos essa parceria que significa muito para minha carreira”, afirmou Anna.

