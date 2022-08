Acontece Alvorada: 17 unidades de saúde atenderão no Dia D da vacinação neste sábado

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2022

A campanha foi aberta pelo Ministério da Saúde no dia 8 de agosto e vai até 9 de setembro em todo o Brasil. Foto: Giovana Agliardi/Divulgação A campanha foi aberta pelo Ministério da Saúde no dia 8 de agosto e vai até 9 de setembro em todo o Brasil. (Foto: Giovana Agliardi/Divulgação) Foto: Giovana Agliardi/Divulgação

Neste sábado (20), é o Dia D da Vacinação da Poliomielite e da multivacinação. Em Alvorada, 17 unidades de saúde oferecerão todas as vacinas recomendadas pelo Ministério da Saúde. A imunização contra a pólio é destinada aos menores de 5 anos.Para a atualização das vacinas de rotina (multivacinação), o público-alvo inclui os menores de 15 anos.

A aplicação das doses será das 8h às 16h30min. A população do bairro Stella Maris e Totoratama devem se dirigir até a Escola Elizardo Duarte, onde haverá a disposição dos usuários uma unidade móvel. Para receber a vacina é indispensável a apresentação da carteira vacinal.

Mobilização

A mobilização nacional ocorre neste sábado, mas Estados e municípios têm autonomia para definir datas adicionais. O objetivo é alcançar cobertura vacinal igual ou maior que 95% para a pólio na faixa etária de 1 a menos de 5 anos, além de reduzir o número de não vacinados entre crianças e adolescentes menores de 15 anos.

O Ministério da Saúde destaca a necessidade de obter alta cobertura vacinal para que doenças erradicadas, como a poliomielite, não voltem a ser registradas no país. No mundo todo, as coberturas caíram durante a pandemia de covid.

“A atualização da situação vacinal aumenta a proteção contra as doenças imunopreveníveis, evitando a ocorrência de surtos e hospitalizações, sequelas, tratamentos de reabilitação e óbitos. A mobilização nacional é uma estratégia adotada pelo Ministério da Saúde, realizada com sucesso desde 1980”, lembra a pasta.

A imunização contra a covid também está em andamento, e as vacinas poderão ser administradas de maneira simultânea com as demais do Calendário Nacional, na população a partir de 3 anos. Também não há necessidade de aguardar intervalo mínimo entre a vacina contra a covid e outras da campanha.

