16 de agosto de 2022

A Agas irá sortear dois iPhones 11 e um automóvel Renault Kwid zero quilômetro durante o evento. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Realizada pela Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), a Convenção Gaúcha de Supermercados – Expoagas 2022 projeta movimentar R$ 560 milhões em negócios entre os dias 23 e 25 de agosto, no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre. E uma das ferramentas para estimular as compras dos varejistas junto aos expositores será o sorteio de um veículo zero quilômetro e dois iPhones entre os compradores da feira, que retorna depois de dois anos sem a sua realização devido à pandemia de coronavírus.

Para concorrer, os varejistas deverão trocar seus pedidos de compras por cupons eletrônicos nas centrais do sorteio disponíveis no evento. A cada R$ 1.000,00 em compras nos estandes, o comprador receberá um cupom eletrônico – e o sistema utilizado será o da Nota Fiscal Gaúcha, em uma parceria entre a Associação e a Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul.

“É uma forma de divulgarmos a Nota Fiscal Gaúcha e reforçarmos que somos parceiros do Estado no combate à informalidade. Precisamos de consumidores conscientes, que exerçam a sua cidadania fiscal, ajudando a economia a crescer de forma organizada e transparente. Para isso, a exigência da nota fiscal em qualquer compra é fundamental”, avalia o presidente da Agas, Antônio Cesa Longo.

Ao todo, a Expoagas 2022 contará com 458 expositores – 65% deles gaúchos e 24% estreantes no evento. De acordo com o presidente da instituição, há a projeção de público recorde por uma série de fatores. “Percebemos que as pessoas estão ansiosas por este reencontro tanto pelo número parcial de pré-inscritos como pelo clima de expectativa que circunda os bastidores dos supermercados. Além disso, as feiras promovidas pelas entidades estaduais de supermercados de todo o Brasil neste ano registraram públicos recordes”, antecipa Longo, projetando um crescimento de 10% no número de visitantes em relação a 2019.

