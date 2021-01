Brasil Pesquisa aponta que 68% dos brasileiros acham que 2021 será melhor para eles do que 2020

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2021

A pesquisa Datafolha foi realizada em todos os Estado do País Foto: Cristine Rochol/PMPA A pesquisa Datafolha foi realizada em todos os Estado do País. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

Pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira (31) aponta que 68% dos brasileiros avaliam que 2021 será um ano melhor do que 2020 para si próprios. Já 19% afirmam que será igual, e 10% acham que vai ser pior.

O otimismo para o ano que acaba de começar é maior entre as pessoas que avaliam o governo do presidente Jair Bolsonaro como ótimo ou bom. Entre os entrevistados que estão nesse grupo, 77% acham que 2021 será melhor do que 2020 para eles, 14% dizem que vai ser igual, 7% afirmam acreditar que tende a ser pior e 2% não sabem.

Quando questionados se o novo ano será melhor também para os brasileiros em geral, o índice cai para 58%, enquanto 18% consideram que será igual, e 21%, pior.

A pesquisa foi realizada por telefone com 2.016 brasileiros adultos, entre os dias 8 e 10 de dezembro, em todos os Estado do País. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

