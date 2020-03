Saúde Pesquisa britânica revela que obesidade é fator de risco para Covid-19

Por Redação O Sul | 31 de março de 2020

(Foto: Reprodução/Pixabay)

As informações são de um estudo realizado pelo Sistema Nacional de Saúde Britânico (NHS), que revelou que 64% dos pacientes em cuidado intensivo infetados com a Covid-19 possuem excesso de peso. Enquanto 7% dos casos são entre pessoas que sofrem de obesidade mórbida.

Conforme a nutricionista Stefani Rocha, o excesso de peso pode afetar a resposta imediata do sistema imunológico contra ameaças externas. Além disso, uma alimentação balanceada e saudável reduz os riscos de infecções ao manter o alto nível de defesa e proteção do corpo. “É importante destacar que o excesso de gordura acumulada nas veias e artérias também dificulta a circulação do sangue para todo o corpo, dificulta o combate à infecção”, explica.

O estudo britânico analisou 194 pacientes internados em CI no Reino Unido, até ao dia 19 de março. Destes, um terço dos que estavam em estado crítico tinham menos de 60 anos e 71% eram do sexo masculino. Segundo a nutricionista, não existe alimento milagroso que evite ou trate a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. “Mas se uma pessoa se alimentar corretamente, o seu sistema imunológico estará competente para combater diversos tipos de infecções”, afirma.

Além de fornecer energia e bem-estar geral, uma alimentação saudável também ajuda a manter o peso corporal, combater doenças e melhorar o condicionamento físico. “Mas é importante lembrar que uma alimentação balanceada vai muito além da redução de gorduras e açúcares dos pratos”, ressalta.

Segundo Stefani, alimentos que podem auxiliar no fortalecimento da imunidade são as frutas ricas em vitamina C, como a laranja, limão, abacaxi, kiwi e acerola. Alimentos que possuem selênio, como a castanha do pará, também são extremamente benéficos ao organismo – o ideal é ingerir três unidades diariamente. “Manter um cardápio baseado em alimentos anti-inflamatórios, antivirais, ou seja, alimentos in natura, aliado a boas noites de sono e a redução do estresse, são medidas essenciais para quem busca uma melhora no sistema imunológico”, avalia a profissional.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Saúde