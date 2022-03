Política Pesquisa Datafolha aponta que 82% dos brasileiros confiam nas urnas eletrônicas

Por Redação O Sul | 26 de março de 2022

Número de pessoas que diz confiar no atual sistema de votação cresceu 13 pontos percentuais em relação à pesquisa anterior, feita em dezembro de 2021. Foto: Abdias Pinheiro/TSE Número de pessoas que diz confiar no atual sistema de votação cresceu 13 pontos percentuais em relação à pesquisa anterior, feita em dezembro de 2021. (Foto: Abdias Pinheiro/TSE) Foto: Abdias Pinheiro/TSE

Pesquisa do instituto Datafolha divulgada nesta sexta-feira (25) pelo jornal “Folha de S. Paulo” aponta que 82% dos brasileiros confiam nas urnas eletrônicas, enquanto 17% dizem não confiar no sistema. O índice atual é 13 pontos percentuais acima do aferido no levantamento anterior, feito em dezembro de 2021, quando a taxa de confiança era de 69%.

O Datafolha também perguntou se os entrevistados preferiam seguir com o atual sistema ou se achavam que o País deveria retomar o voto em papel. Os que defendem a manutenção das urnas eletrônicas são 77%, já os que preferem o voto em papel são 20%.

O levantamento entrevistou 2.556 pessoas em 181 municípios de todo o país. A margem de erro máxima é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Veja o resultado:

Confiança nas urnas eletrônicas

Confia muito: 47% (33% na pesquisa anterior)

Confia um pouco: 35% (36% na pesquisa anterior)

Não confia: 17% (29% na pesquisa anterior)

Não sabe: 1% (2% na pesquisa anterior).

