Por Redação O Sul | 26 de março de 2022

Do total de vagas abertas, 68,9% não exigem experiência e 21% também não exigem escolaridade. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Do total de vagas abertas, 68,9% não exigem experiência e 21% também não exigem escolaridade. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

As Agências FGTAS/Sine dispõem de 8.278 vagas de emprego no Rio Grande do Sul. Os trabalhadores podem se candidatar às oportunidades, presencialmente, na Agência FGTAS/Sine mais próxima, ou através do aplicativo Sine Fácil. A relação de endereços e telefones das unidades está disponível no site: https://www.fgtas.rs.gov.br/agencias-fgtas-sine.

Do total de vagas abertas, 68,9% não exigem experiência e 21% também não exigem escolaridade. Por outro lado, 20,9% das oportunidades exigem Ensino Médio completo e 20,1%, Fundamental completo. As Agências FGTAS/Sine com as maiores quantidades de vagas abertas são Porto Alegre Centro (1.132), Erechim (691), Caxias do Sul (496), Canoas (462), Garibaldi (355) e Farroupilha (334).

Já as ocupações com os maiores números de vagas abertas são alimentador de linha de produção (1.004), eletricista de instalações (518), eletricista de manutenção eletroeletrônica (450), vendedor de comércio varejista (237), trabalhador volante da agricultura (228) e costureiro na confecção em série (206).

Com relação ao setor econômico, 29,4% das vagas pertencem à indústria; 28,2%, ao comércio; 23,2%, ao setor de serviços; 14,5%, à construção e 4,6%, à agropecuária. A remuneração de 40% das oportunidades varia de 1,5 a 2 salários mínimos e 30,6%, de 2 a 3 salários mínimos.

Região Metropolitana

As Agências FGTAS/Sine da Região Metropolitana de Porto Alegre oferecem 2.976 vagas de emprego. Desse total, 54,8% das oportunidades não exigem experiência. Com relação à escolaridade, 53,2% das vagas exigem Ensino Fundamental, no mínimo, incompleto; 13%, Fundamental completo e 18,2%, Médio completo.

As Agências FGTAS/Sine com as maiores quantidades de vagas são Porto Alegre Centro (1.128), Canoas (463), Gravataí (202) e Novo Hamburgo (193). Já as ocupações com os maiores números de vagas abertas são eletricista (458), eletricista de manutenção eletroeletrônica (410), operador de telemarketing ativo (112) e montador de estruturas metálicas (110).

No que tange ao setor econômico, 41,8% das vagas pertencem ao comércio; 24,6%, à construção; 17%, ao setor de serviços e 16,3%, à indústria. A remuneração de 38,3% das vagas varia de 2 a 3 salários mínimos e 25,6%, de 1,5 a 2 salários mínimos.

