Por Cláudio Humberto | 25 de Maio de 2020

“De forma alguma”

Sergio Moro ao ser perguntado se se arrepende de ter sido ministro de Jair Bolsonaro

A responsabilidade pelo combate ao coronavírus é dos governos estaduais e municipais, por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), mas para a maior parte dos brasileiros (31,2%) o governo federal é que mais trabalha contra a pandemia, segundo pesquisa exclusiva do instituto Orbis para o site Diário do Poder. Mas 43% dos entrevistados afirmam “não saber responder”, enquanto para 11% é a Câmara é a que mais trabalha, seguida do STF com 10,8% e o Senado, com apenas 4%.

Cloroquina divide

Sobre o uso da cloroquina no estágio inicial do tratamento contra a Covid19, 39,9% disseram ser contra e 39,1%, a favor; 21% não sabem.

Regiões

Norte e Centro-Oeste estão empatadas como o maior apoio ao uso da cloroquina: 46,5% a favor. No Sul, 50,6% são contra ao medicamento.

Deve melhorar

Márcio Pinheiro, do Orbis, disse que as entrevistas são anteriores ao vídeo polêmico, e não é possível avaliar se impactariam nos números.

Pesquisa nacional

O Instituto Orbis ouviu 2.681 pessoas no dia 22 de maio, em todo o País. A margem de erro, para mais ou para menos, é de 1,89%

“Pandemia não é fim do mundo”, afirma Osmar Terra

O ex-ministro da Cidadania e deputado Osmar Terra (MDB-RS), que tem experiência no combate à gripe H1N1, afirmou em entrevista ao site Diário do Poder e a esta coluna, que o novo coronavírus “não é o fim do mundo”, como setores da imprensa “venderam” a doença. Ele considera que a quarentena imposta pelos governantes pode ter piorado a infecção do covid-19. Segundo ele, “estamos sendo vítimas de uma experiência”, a experiência do isolamento pela primeira vez em situação de pandemia.

Inédito

“Já tivemos dezenas de pandemias, e nunca se fez isso”, diz Osmar Terra, ex-secretário de Saúde gaúcho durante o surto do H1N1.

Toda ajuda

Sobre a chance de assumir o Ministério da Saúde, o médico Osmar Terra desconversa, e diz que “já ajuda o governo de qualquer forma possível”.

Só uma dica

“Sou eternamente grato pelo reconhecimento (de ter sido ministro de Estado). Não tem homenagem maior que essa”, revelou.

Quem se habilita?

Relator da Lei de Abuso de Autoridade, o deputado Ricardo Barros (PP-PR) acha que o artigo 28 enquadra de fato o ministro Celso de Mello, do STF, por divulgar vídeo “sem relação com a prova que se pretendia produzir (…), ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado”.

Usina de absurdos

É vergonhosa a decisão do TRT-10 que protege de demissão por justa causa quem for flagrado fumando maconha no intervalo do expediente, mesmo se concluindo o retorno do sujeito ao serviço sob efeito da droga.

Ministro Valdetário

Em Brasília, há torcida nos meios jurídicos pela indicação de Valdetário Monteiro, ex-conselheiro do CNJ e secretário da Casa Civil do governo do DF, para eventual vaga de ministro do Superior Tribunal de Justiça.

Honorários suspeitos

Espantam credores da encrencada Rodovias do Tietê os honorários de R$10 milhões dos advogados da recuperação judicial. Casos assim, de uma dívida de R$1,6 bilhão pulverizada entre 19 mil credores, honorários advocatícios usuais giram em torno de R$3 milhões. Aí tem coisa.

Água mole em pedra dura

O ex-governador José Roberto Arruda está fora do poder, mas sempre dá sinal de vida. Tentou emplacar um apadrinhado na Caesb, estatal de águas e saneamento do Distrito Federal, mas não conseguiu.

Honestidade dos números

É tão desonesto comparar o número de casos de covid-19 do Brasil, que está em alta, com os da Europa, em baixa (porque lá começou primeiro), quanto não citar os números de óbitos: 22 mil no Brasil, 29 mil na Espanha, 37 mil no Reino Unido, 33 mil na Itália e 100 mil nos EUA.

Recado dado

O novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luís Roberto Barroso atribuiu a onda de fake news a “milícias digitais”, que chamou de “terroristas digitais”. Aproveitou e cobrou “jornalismo responsável”.

Medicina via app

Grandes redes e planos de saúde, como o Unimed, criaram aplicativos de “telemonitoramento”, que é o primeiro passo para pacientes com suspeita de coronavírus. Antes de ir ao hospital, a consulta é via app.

Pensando bem…

…na frase “ainda bem que a natureza criou o coronavírus”, onde deveria estar o sujeito? Preso, é claro.

PODER SEM PUDOR

A loucura de Benedito

Às vésperas da escolha do interventor de Minas Gerais, em 1934, Benedito Valadares se encontrou no Rio de Janeiro com José Maria Alkmin: “Se você for o escolhido, me convida para secretário?” Alkmin respondeu com bom humor: “Você está louco, Benedito?” Dias depois, Getúlio Vargas anunciaria a escolha de Valadares, que logo recebeu um telegrama: “Parabéns. Retiro a expressão. Ass., Zé Maria”. José Maria Alkmin acabou nomeado secretário do Interior.

