Colunistas Mudança na medição de proliferação do Coronavírus no RS é elogiada por Osmar Terra

Por Flavio Pereira | 25 de Maio de 2020

Ex-ministro Osmar Terra volta a comentar dados da pandemia. (Foto: Reprodução)

A mudança adotada pelo governo do Estado na forma de contabilizar os casos de coronavírus para definição das bandeiras de risco, considerando a partir de 30 de maio apenas os casos que gerem hospitalização para medir a proliferação do vírus nas regiões do Estado “é o mais correto”, segundo o médico e deputado federal Omar Terra.

“Internação diária reflete o número real”.

Terra reafirmou em sua rede pessoal do Twitter, que “para ver se já passamos do pico da curva da Covid19, a medida mais realista é a de novas internações diárias. Casos notificados flutuam artificialmente com a oferta de testes. E as vítimas fatais internaram 3 semanas antes. A internação diária reflete o número real de doentes no dia.”

“Curva descendente no Norte e Nordeste”

O ex-ministro comenta o gráfico das novas internações diárias por Covid19 em Pernambuco (dados da Secretaria Estadual). O gráfico mostra tendência a queda do dia 15 ao dia 23/5 . “Como Manaus e Fortaleza já passaram do pico da epidemia e hospitais estão se esvaziando,indica fase descendente da curva no Brasil”, avalia Osmar Terra.

“Alternativa não é liberar tudo”.

Osmar Terra reafirma que a alternativa “não é liberar tudo, mas agir com os cuidados previstos pela ciência em todas as epidemias e pandemias até hoje. Proteção individual, máscaras, lavar as mãos, manter distância, proteger grupo de risco, quarentena para doentes e muita testagem. E vida mais normal possível”.

Racha em São Paulo: agora é Dória x Covas

Um racha nas posições do prefeito da capital, Bruno Covas, e do governador de São Paulo João Dória quanto ao enfrentamento da crise de saúde criou um impasse sobre os próximos passos. Covas defende um endurecimento maior da quarentena para evitar o colapso dos hospitais e cemitérios, e o governador Dória prepara flexibilizações do isolamento social a partir de 1º de junho.

Em Santa Catarina, paternidade e respiradores

Após o escândalo do superfaturamento da compra de respiradores para enfrentar a Pandemia,o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, está às voltas com algo bem mais explosivo. As redes sociais de Santa Catarina viralizam a informação passada pelo Twitter do deputado estadual Jessé Lopes, do PSL: “Secretária da Casa Civil aparece grávida e Douglas Borba (ex-chefe da Casa Civil) assume a paternidade. Douglas é demitido e agora a secretária diz que o filho é do Governador Moisés e que o teste de DNA deverá ser feito . Parece que o bombeiro andou apagando fogo fora da agronômica”. O governador Carlos Moisés é Coronel dos Bombeiros,e a Agronômica refere ao Palácio do Governo. Ele nega a informação e promete medidas legais contra o deputado. No início da noite,o deputado retirou a postagem do ar e afirmou que houve interpretação equivocada à analogia feita à responsabilidade envolvendo a situação os respiradores”.

