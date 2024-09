Política Pesquisa mostra avanço de aliados de Bolsonaro no eleitorado do ex-presidente em capitais

Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Alexandre Ramagem, no Rio, foi quem mais conquistou adesão nesse segmento. (Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os resultados das novas pesquisas Quaest para as eleições de São Paulo, Rio e do Recife, divulgadas nessa quarta-feira (18), apontam para uma resiliência da influência de Jair Bolsonaro (PL) sobre sua própria base na disputa municipal dessas capitais.

Candidatos apoiados pelo ex-presidente, respectivamente Ricardo Nunes (MDB), Alexandre Ramagem (PL) e Gilson Machado (PL), registraram avanço em intenções de voto entre eleitores que escolheram o ex-presidente no pleito de 2022, em meio ao uso da vinculação com Bolsonaro por suas campanhas.

Na capital paulista, onde há uma reversão da tendência de crescimento de Pablo Marçal (PRTB), segundo a Quaest, Nunes conseguiu ampliar de 32% para 35% na preferência entre bolsonaristas para a prefeitura, enquanto o ex-coach viu sua vantagem recuar de 18 para 7 pontos nesse segmento. Marçal tem agora 42% das intenções de voto no eleitorado bolsonarista.

A movimentação ocorreu após Bolsonaro fazer acenos ao atual prefeito. No dia 13, o ex-presidente chegou a fazer uma chamada de vídeo declarando apoio a Nunes, e afirmando que a cidade de São Paulo “não quer uma experiência nova”. Ele também compartilhou um vídeo antigo com críticas de Marçal a igrejas católicas e evangélicas.

Nunes tem buscado ainda se vincular ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) como forma de conquistar adesão do eleitorado bolsonarista e esteve no ato de 7 de Setembro no mesmo carro de som que Bolsonaro e o governador, enquanto o rival fez aparição para fotos e vídeos em meio aos manifestantes. Marçal entrou ainda na mira do pastor Silas Malafaia, organizador da manifestação, com quem trocou farpas públicas nos últimos dias.

No segmento evangélico, a variação negativa de Marçal foi semelhante. O candidato do PRTB recuou de 37% para 29%. Nunes tem conseguido se recuperar entre os religiosos e agora aparece numericamente à frente de Marçal. O emedebista soma 30% das intenções de voto nesse segmento, ante 26% na semana anterior. Em agosto, o prefeito tinha 18%.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/pesquisa-mostra-avanco-de-aliados-de-bolsonaro-no-eleitorado-do-ex-presidente-em-capitais/

Pesquisa mostra avanço de aliados de Bolsonaro no eleitorado do ex-presidente em capitais

2024-09-18