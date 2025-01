Geral Pesquisa mostra que 46% dos nascidos entre 1997 e 2012 se dizem sobrecarregados, ante 35% das gerações anteriores

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2025

A geração Z disse que estava mais esgotada do que o trabalhador médio (44% ante 34%) e mais deprimida (35% ante 20%). (Foto: Reprodução)

A geração Z, nascidos entre 1997 e 2012, a mais jovem no mercado de trabalho, se sente mais isolada, estressada e deprimida do que seus colegas mais velhos. A conclusão é de um novo relatório da gigante de seguros e benefícios para funcionários MetLife, que conversou com quase 3 mil trabalhadores com 21 anos ou mais.

O Estudo de Tendências de Benefícios para Funcionários para 2025 descobriu que 46% dos trabalhadores da geração Z disseram que estavam se sentindo estressados, em comparação com 35% de outras gerações. Da mesma forma, a geração Z disse que estava mais esgotada do que o trabalhador médio (44% ante 34%) e mais deprimida (35% ante 20%).

Além disso, eles se sentiram mais solitários. Dos respondentes da geração Z, 30% relataram se sentir isolados, em comparação com 22% registrados em outras faixas etárias.

Portanto, talvez não seja surpresa que a geração Z também se sinta menos engajada do que seus colegas boomers, nascidos entre 1946 e 1964. Segundo o estudo, 79% dos boomers disseram que estavam engajados no trabalho, 86% disseram que eram produtivos e 71% disseram que estavam felizes. As respostas da geração Z foram 60%, 64% e 59%, respectivamente.

No geral, a geração Z está bastante pessimista sobre seu desempenho no local de trabalho, e isso está impactando em sua confiança também.

Comparados aos respondentes de 21 a 25 anos que participaram da pesquisa em 2018, os participantes da geração Z questionados em setembro de 2024 eram 5% menos propensos a dizer que eram bem-sucedidos.

Deve se considerar que a geração Z está estabelecendo um padrão mais alto do que outras gerações. Um estudo recente descobriu que ela acredita que uma pessoa precisa ter US$ 9,5 milhões no banco para ser considerado financeiramente bem-sucedido.

“Dado o que a geração Z experimentou em suas vidas – começando suas carreiras durante uma pandemia global, crescendo com as mídias sociais, vivendo com ansiedade climática –, suas lutas são compreensíveis, particularmente com a saúde mental e social”, diz o relatório.

“Líderes de RH e empresariais podem ajustar múltiplas alavancas dentro de seus modelos de cuidado com os funcionários e a experiência geral do funcionário em apoio à geração Z. Culturas sociais e de apoio são particularmente importantes.”

Metade da geração Z relatou ter uma saúde financeira decente, comparado a uma média de 58% entre outros grupos etários. Os mais jovens estão contando com apoio financeiro de seus pais e família, amigos ou do governo.

Um estudo do Bank of America no ano passado descobriu que os mais de 1 mil respondentes gastaram dinheiro principalmente em mantimentos, seguidos por aluguel e utilidades e contratos de telefone.

Outros 49% relataram gastar o dinheiro em seguro-saúde ou pagamentos.

É aqui que a MetLife tem alguns conselhos para os empregadores, descobrindo que a percepção de bem-estar dos trabalhadores da geração Z pode ser o dobro se eles receberem benefícios como seguro de vida e acidentes. “Nossa pesquisa confirma que oferecer benefícios voluntários, com as ferramentas e recursos que os profissionais precisam para entender seu valor, ajudará a alcançar resultados importantes dos trabalhadores”, analisa a MetLife. (Estadão Conteúdo)

