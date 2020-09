Rio Grande do Sul Pesquisa sobre o coronavírus no RS inicia a oitava etapa de testes rápidos nesta sexta

3 de setembro de 2020

Estudo da UFPel é realizado em nove cidades gaúchas

O Epicovid19-RS (Estudo de Evolução da Prevalência de Infecção por Covid-19 no Rio Grande do Sul) inicia nesta sexta-feira (04) a oitava etapa de entrevistas e testes rápidos para detectar o coronavírus em nove cidades gaúchas.

Os dados mais recentes da pesquisa, divulgados há duas semanas, estimam que mais de 139 mil pessoas já foram infectadas no Estado – o que equivale a um em cada 82 habitantes.

Além disso, a pesquisa apontou que a ampliação da testagem no Estado reduziu a quantidade de casos não notificados pelas estatísticas oficiais. Para cada caso real de infecção, a pesquisa estima que exista 1,4 não registrado oficialmente.

Encomendada pelo governo do Estado com o objetivo de mapear os casos de coronavírus na população gaúcha e avaliar a velocidade de disseminação do contágio ao longo do tempo, o estudo é coordenado pela UFPel (Universidade Federal de Pelotas).

Entrevistas e testes rápidos são realizados em Pelotas, Porto Alegre, Canoas, Santa Maria, Uruguaiana, Santa Cruz do Sul, Ijuí, Passo Fundo e Caxias do Sul.

