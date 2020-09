Bem-Estar Vacina russa contra o coronavírus induziu resposta imune e não teve efeitos adversos

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2020

A Sputnik V foi registrada pelo governo da Rússia no mês passado Foto: Divulgação A Sputnik V foi registrada pelo governo da Rússia no mês passado. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A vacina russa contra a Covid-19 não teve efeitos adversos e induziu resposta imune, indica um estudo com resultados preliminares publicado nesta sexta-feira (04) na revista científica The Lancet, uma das mais importantes do mundo.

Chamada de Sputnik V, a imunização foi registrada no mês passado pelo governo da Rússia, mas a falta de estudos publicados sobre os testes gerou desconfiança entre a comunidade internacional. Cientistas russos reconheceram a necessidade de mais testes para comprovar a eficácia da vacina.

No Brasil, o Paraná firmou uma parceria para desenvolver a vacina russa. Nesta sexta, o governo do Estado informou que os resultados dos testes da Rússia já tinham sido compartilhados com o Instituto de Tecnologia do Paraná no final de agosto e que o pedido de registro da imunização deve ser feito em até dez dias à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Indução de resposta

Segundo os resultados publicados, referentes às fases um e dois, não houve efeitos adversos até 42 dias depois da imunização dos participantes e todos desenvolveram anticorpos para o novo coronavírus (Sars-CoV-2) dentro de 21 dias.

