Por Redação O Sul | 22 de junho de 2023

Uma pesquisa do CIEE-RS (Centro de Integração Empresa – Escola) com mais de 6,6 mil estudantes revela o perfil dos cadastrados para vagas de estágio no Rio Grande do Sul. O estudo foi realizado em janeiro deste ano com base no banco de dados de candidatos da empresa. Os participantes preencheram um questionário online.

Entre os destaques do levantamento estão os anseios e as expectativas dos estudantes em relação ao estágio. A busca pela experiência profissional guia a preferência de 44% dos respondentes, seguida pelo crescimento pessoal (26%).

Ambas as respostas mais citadas indicam o entendimento dos estudantes pelo que é considerado a essência do estágio, conforme a lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008: o aprendizado de competências com o objetivo de desenvolvimento para a vida cidadã e para o trabalho. Por sua vez, as necessidades financeiras foram o terceiro tópico citado, com 25%.

“O que fica bem evidente e satisfatório na pesquisa é que os estudantes buscam justamente a proposta do estágio, o desenvolvimento e a experiência. Outro aspecto bastante relevante revelado pela pesquisa é que 46,32% dos estudantes de nível superior que responderam à pesquisa são os primeiros de suas famílias a ingressarem na faculdade”, analisa o gerente de Marketing do CIEE-RS, Cristiano Felix.

Em relação à escolha das empresas nas quais desejam trabalhar, as respostas foram majoritárias pela oportunidade de crescimento, com 49%. Essa preferência se destacou à frente de outras questões, como remuneração (19%), benefícios com foco no bem-estar (16%), programas de diversidade e inclusão (10%) e possibilidade de home office (7%).

Do total de estudantes que responderam à pesquisa, 35,44% estavam estagiando. A maior parte dos estagiários cursava o Ensino Superior (65%), enquanto 26,2% estavam no Ensino Médio e 8,9% estavam no Técnico. A maioria deles se encontrava matriculada em instituições privadas (54,4%), em comparação com as públicas (45,6%).

A pesquisa também mostrou a condição financeira das famílias dos respondentes. A renda familiar de 48,89% deles ficou na faixa entre um e três salários mínimos.

“Percebemos que o resultado desta pesquisa mostra que as estratégias do CIEE-RS estão em plena sintonia com o seu propósito de promover o desenvolvimento humano, social e profissional, visando à construção de uma sociedade mais justa e com oportunidade para todos”, conclui Felix.

