Pesquisadora responsável pelos principais sistemas de monitoramento do desmatamento na Amazônia é demitida

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2020

Alertas feitos pelo sistema Deter indicam a perda de 1.034,4 km² da floresta no mês de junho

Em meio às maiores taxas de alerta de desmatamento da Amazônia dos últimos cinco anos, foi exonerada, nesta segunda-feira (13), a pesquisadora responsável pelo trabalho de monitoramento da devastação florestal no Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

Lubia Vinhas ocupava o cargo de coordenadora-geral de Observação da Terra, departamento responsável pelos sistemas Deter e Prodes. A exoneração, publicada no Diário Oficial desta segunda, foi assinada pelo ministro Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia, pasta à qual é vinculada o Inpe. O motivo não foi esclarecido.

Na sexta-feira (10), o órgão atualizou os dados referentes ao desmatamento da Amazônia em junho, apontando que o ritmo de alta se manteve, mesmo com uma ação de militares na região desde maio e com a pressão que vem sendo feita por investidores estrangeiros para que o governo controle o problema.

Alertas feitos pelo sistema Deter indicam a perda de 1.034,4 km² no mês de junho, alta de 10,65% em relação a junho do ano passado, quando os alertas apontaram desmate de 934,81 km². Em apenas um mês, foram derrubados na Amazônia o equivalente à área da cidade de Belém (PA). Esse foi o mês de junho com maior devastação dos últimos cinco anos.

