Bem-Estar Saiba como os homens podem seguir cuidando de si dentro de casa na quarentena

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







O efeito estético de uma barba bem cuidada pode ajudar na autoestima Foto: Divulgação O efeito estético de uma barba bem cuidada pode ajudar na autoestima. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O cuidado com o corpo é essencial para manter a boa saúde. No entanto, muitos homens fazem isso apenas por vaidade e, por isso, estão relaxando na quarentena, pois não saem de casa com frequência. Mas essa falta de cuidado pode ter algumas consequências. Veja algumas maneiras de continuar cuidando de si durante a pandemia:

Barba

A barba já causou muita polêmica durante a pandemia. Inicialmente, se popularizaram campanhas para que os homens se mantivessem sem barba, com o argumento de que ela pode acumular partículas do vírus. Porém, com a obrigatoriedade do uso de máscaras, essa necessidade diminuiu.

Ainda assim, os homens não podem se descuidar. Caso não haja necessidade de tirá-la, o ideal é utilizar produtos específicos para a barba. O efeito estético de uma barba bem cuidada pode ajudar na autoestima, amenizando os efeitos negativos que a quarentena causa na mente.

Pele

Com pouca exposição ao sol e muito uso de álcool em gel, nossa pele sofre. Embora já esteja plenamente difundido entre as mulheres, o hábito de cuidar da pele ainda está longe de ser unanimidade entre os homens. Não é necessário nem adotar uma rotina complexa de skincare: alguns cuidados básicos já podem trazer uma melhora significativa, como o uso de hidratantes.

A pele bem cuidada evita o envelhecimento precoce, reduz o aparecimento de espinhas e pode até ajudar na prevenção de quadros mais graves, como o câncer de pele.

Exercícios

Se você é daqueles homens que só praticava atividades físicas quando ia jogar futebol com seus amigos, já deve estar sentindo os efeitos da quarentena em seu corpo: dores nas articulações, aumento no peso e cansaço. Para evitar estas situações, atreladas ao sedentarismo, é fundamental encontrar uma maneira atrativa de fazer exercícios dentro de casa.

Arrume um espaço, veja algumas aulas na internet e comece uma rotina de atividades. Além de ajudar muito nesse período, isso também evitará que você se machuque quando a pandemia passar e você voltar a praticar seus esportes. A dica é realizar exercícios funcionais, por exemplo, se você passa muito tempo sentado fazendo home-office, pratique atividades para amenizar a dor nas costas.

Cuidado com os hábitos

É muito fácil se descuidar na quarentena e perder completamente a rotina. Para evitar isso, você deve manter os seus hábitos saudáveis. Se você está bebendo todos os dias para aliviar o estresse, é melhor repensar, pois além de prejudicar muito a saúde, isso ainda reduz a imunidade.

Tome também muito cuidado com a alimentação. Evite abusar do delivery e dê preferência às comidas feitas em casa. São inúmeras vantagens: é mais saudável, mais seguro contra o coronavírus e muito mais barato.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Bem-Estar