Porto Alegre Defesa Civil de Porto Alegre prorroga alerta de inundação na região das ilhas até quarta-feira

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Enchente na Ilha Grande dos Marinheiros Foto: Irmão Miguel Orlandi/Divulgação Enchente na Ilha Grande dos Marinheiros. (Foto: Irmão Miguel Orlandi/Divulgação) Foto: Irmão Miguel Orlandi/Divulgação

A Defesa Civil de Porto Alegre, com base no monitoramento hidrológico da Sala de Situação da Secretaria do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul, prorrogou o alerta de inundação na região das ilhas até esta quarta-feira (15).

A decisão foi tomada após a reunião da Comissão Permanente de Atuação em Emergências realizada nesta segunda-feira (13). Conforme o órgão, os principais rios das bacias da Metade Norte do Estado encontram-se em declínio, afetando a rotina das comunidades ribeirinhas do Guaíba.

A Defesa Civil e a comissão, composta por órgãos municipais e instituições parceiras (Corpo de Bombeiros Militar e CEEE), devem dar continuidade às providências previstas no Plano de Contingência de Enchentes, priorizando a integridade física das pessoas e cumprindo os protocolos de contenção da propagação do novo coronavírus.

A prefeitura segue em alerta para atender as famílias ribeirinhas. Um abrigo emergencial foi montado na Escola Estadual Alvarenga Peixoto, na Ilha dos Marinheiros. O local foi preparado para receber os desabrigados e oferece quatro refeições diárias, além de cobertores, roupas e materiais de higiene.

No caso de emergência, os atingidos pelas cheias devem telefonar para a Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193).

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre