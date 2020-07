Agro Após o cancelamento da Expointer, evento virtual celebrará os 50 anos do Parque Estadual de Exposições Assis Brasil

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2020

Expointer 2020 foi cancelada devido à pandemia de coronavírus Foto: Fernando Dias/Seapdr Expointer 2020 foi cancelada devido à pandemia de coronavírus. (Foto: Fernando Dias/Seapdr) Foto: Fernando Dias/Seapdr

A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul realizará uma exposição virtual para celebrar os 50 anos do Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

O evento on-line conta com o apoio da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça e da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos para a realização de provas de animais e julgamentos de raças de 26 de setembro a 4 de outubro.

Após o cancelamento da Expointer 2020 em razão da pandemia de coronavírus, anunciado no dia 2 deste mês, entidades ressaltaram ao secretário estadual da Agricultura, Covatti Filho, a ideia de procurar alternativas que pudessem amenizar o impacto da não realização da tradicional feira agropecuária.

A proposta inicial prevê atrações musicais, provas equestres, julgamentos morfológicos e leilões de animais, além de outras atividades de entidades que mostrarem interesse, o que converge com as intenções do Simers (Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no RS).

“Estamos analisando o formato e dialogando com as demais entidades representativas que tenham interesse na participação no evento virtual. Existem diversas possibilidades de contar com a tecnologia a nosso favor, e o governo do Estado capitaneará o processo, cujo projeto final deve ser divulgado nas próximas semanas” disse o secretário.

Segundo Covatti Filho, a feira virtual também terá um papel fundamental para estimular a cadeia do agronegócio e a economia gaúcha em meio à crise provocada pela Covid-19. “Estamos vivenciando uma pandemia sem precedentes, e é preciso se reinventar. O parque merece ter essa data celebrada”, ressaltou.

