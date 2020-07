Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre reinstala bancos no parque da Redenção

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2020

Os bancos haviam sido removidos para manutenção e pintura Foto: Cristine Rochol/PMPA Os bancos haviam sido removidos para manutenção e pintura. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

Os 90 bancos do Parque Farroupilha – a Redenção – que ficam próximos ao Monumento ao Expedicionário começaram a ser reinstalados nesta segunda-feira (13) pela prefeitura de Porto Alegre.

Como parte da programação de revitalização do espaço, os bancos foram removidos para manutenção e pintura na semana passada. Em razão das chuvas, o serviço foi realizado no depósito da Unidade de Conservação e Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.

Além do conserto dos bancos, entre os principais serviços realizados na Redenção estão a recuperação do passeio em pedra portuguesa e de basalto regular no Monumento ao Expedicionário, a substituição de 170 lixeiras metálicas e a instalação de limitadores de acesso no perímetro do monumento.

