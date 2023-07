Porto Alegre Pesquisadoras do Hospital de Clínicas realizam estudo sobre benefícios físicos e mentais do sorriso

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2023

Estudo reúne evidências de redução nos níveis do hormônio cortisol, associado ao stress. (Foto: EBC)

Uma dupla de pesquisadoras do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) fez uma revisão sistêmica de diversos trabalhos científicos sobre os benefícios físicos e psicológicos de um gesto típico do ser humano: a risada. O estudo reuniu evidências encorajadoras sobre o papel do sorriso na redução do estresse.

“Sorrir e se divertir com frequência não apenas melhora o aspecto emocional, como também causa alteração hormonal”, ressaltam as pesquisadoras Cristine Bauermann Leitão (UFRGS) e Caroline Kaercher Kramer (Universidade de Toronto, no Canadá). “Pessoas que separaram um momento do dia para assistir algo engraçado apresentaram diminuição no cortisol, conhecido popularmente como ‘hormônio do estresse’ e que sobe em momentos de tensão.”

Foram analisados oito estudos, abrangendo 315 participantes. Embora mais pesquisas sejam necessárias para compreender completamente os mecanismos associados ao fenômeno, os resultados reafirmam o potencial terapêutico e o impacto positivo do sorriso da risada.

“É importante destacar que não se mede cortisol para avaliar estresse”, acrescentam Caroline e Cristine. “A dosagem é feita apenas em casos suspeitos de doenças nas glândulas suprarrenais.”

Publicação

A pesquisa foi publicada na revista “Plos One”, sob o título “Laughter as medicine: a systematic review and meta-analysis of interventional studies evaluating the impact of spontaneous laughter on cortisol levels”. Traduzindo: “O riso como remédio: uma revisão sistemática e meta-análise de estudos intervencionais avaliando o impacto do riso espontâneo nos níveis de cortisol”. Interessados encontram o material no site journals.plos.org.

(Marcello Campos)

