Por Cláudio Humberto | 22 de outubro de 2022

As últimas pesquisas eleitorais realizadas sobre a disputa pelo Planalto sinalizam que o presidente Jair Bolsonaro pode ter “virado”, aparecendo à frente do ex-presidente Lula na soma dos cinco maiores colégios eleitorais do País. No 1º turno, o petista teve 1.211.378 votos a mais que o presidente, somando SP, MG, RJ, BA e RS (28.819.499 a 27.603.121). Nas novas pesquisas, Bolsonaro teria 32,9 milhões e Lula 29,2 milhões.

Disputa acirradíssima

Dos 9,9 milhões de votos dados aos derrotados no 1º turno, Bolsonaro herda 5,3 milhões e Lula apenas 400 mil. Restariam 4,2 milhões em jogo.

Caso a caso

Individualmente, Bolsonaro continua levando a melhor em SP, RJ e RS, virou em MG e diminuiu a vantagem e Lula na Bahia.

Emblemático

Na Bahia, Lula ganharia 39 mil votos e Bolsonaro herdaria 463 mil em relação ao 1º turno. Parece pouco, mas é crescimento de 25%.

Todas registradas

As pesquisas usadas são: SP (BR-00165/2022), MG (BR-04613/2022), RJ (BR-02862/2022), BA (BR-04126/2022) e RS (BR-09889/2022).

Aras não tem chances no recurso contra censura

É tiro n’água o recurso do procurador-geral Augusto Aras contra decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) atribuindo-se o poder de polícia e de censura e ainda dispensando a manifestação do Ministério Público em processos acusatórios. Apesar de as argumentações serem consideradas muito fortes, a tendência dos ministros do STF, como sempre, é avalizar a iniciativa Alexandre de Moraes. Até porque sua condição de “xerife”, agora estendida ao TSE, já foi avalizada no STF.

Aras lembrou bem

O TSE fere funções institucionais do MP, a liberdade de expressão, a vedação à censura prévia e a competência do Legislativo para criar leis.

Ato institucional

Outra dificuldade de Aras é que vai enfrentar no STF os três ministros da corte que ajudaram a aprovar o ato institucional do TSE.

Medo imposto

Ministros do STF se sentem “protegidos” pela imposição do medo. Eles não querem mais ser importunados nas ruas por cidadãos indignados.

Ativismo primário

O ativismo eleitoral primário do Tribunal de Contas da União não percebe que suspender o consignado ajuda Bolsonaro, porque reforça a ideia de que ele “tentou ajudar os mais pobres”. Mas não deixaram.

Petrobras bombando

Após registrar seguidos prejuízos durante anos em que era roubada, nos governos do PT, a estatal Petrobras alcançou nesta sexta-feira (21) o maior valor da sua História: R$521 bilhões.

Wilson 18 pontos à frente

Pesquisa Pontual (nº AM-06977/2022) anulou a censura que Eduardo Braga (MDB) conseguiu do levantamento Real Big Data para a TV Record, na tentativa de impedir que o eleitor do Amazonas soubesse que ele está 18 pontos atrás do governador Wilson Lima (União Brasil).

Queda no Norte

Segundo a Pontual Pesquisas no Amazonas, o candidato petista Lula terá 52,2% dos votos válidos para presidente no estado; uma queda de três pontos em relação ao levantamento do dia 14 de outubro.

Aposta na abstenção

Viraliza nas redes sociais vídeo em que comentaristas da Globonews torcem e até sugerem que o eleitor de classe média alta viaje no feriadão que vai até o dia 2, para tirar votos de Bolsonaro.

Últimos tiros

Ficou somente para esta semana a “photo-op” (foto de oportunidade) entre o candidato de Bolsonaro ao Senado na Bahia, ex-ministro Gilson Machado e ACM Neto (UB), que concorre ao governo contra o PT.

Lista de boas notícias

Dono da CNN Brasil, Rubens Menin listou nas redes sociais os êxitos do Brasil: das expectativas subvertidas sobre a queda do PIB em 2020, à recuperação em ‘V’ em 2021 e à superação de expectativas este ano.

Realidade pós-pandemia

A farmacêutica Pfizer anunciou nos EUA que deve quadruplicar (para até US$130) os preços de suas vacinas anticovid, uma vez que o atual contrato com o governo norte-americano chegue ao fim, este ano.

Pensando bem…

…o advogado da campanha petista deve ser o mesmo usado pelo Fluminense.

PODER SEM PUDOR

Eles queriam reza

A caminho de Cuba, Jânio Quadros fez uma escala técnica no Ceará e resolveu visitar os desabrigados da enchente provocada pelo rompimento do açude de Orós. Políticos locais se aproveitaram para aparecer ao lado do ilustre visitante, fazendo discursos em que reclamavam recursos. Percebendo a impaciência de Jânio, um repórter provocou: “O que o sr. achou dos políticos?” Jânio adorou fazer um trocadilho: “Achei-os muito afoitos por verbas. Estavam com cara de ‘Orós por nós’.”

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

