Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2025

A peste bubônica, ou peste negra, é uma infecção causada pela bactéria Yersinia pestis. (Foto: NIH)

Um homem morador da cidade de South Lake Tahoe, na Califórnia, Estados Unidos, foi diagnosticado com a peste negra, confirmou o Departamento de Saúde Pública do estado em comunicado nesta quinta-feira De acordo com o informe, o americano está sob cuidados médicos e se recupera em casa. Acredita-se que ele tenha sido contaminado após ter sido picado por uma pulga infectada enquanto acampava na região. As autoridades de saúde investigam o caso.

“A peste está naturalmente presente em muitas partes da Califórnia, incluindo áreas de maior altitude no Condado de El Dorado. É importante que as pessoas tomem precauções para si mesmas e para seus animais de estimação quando estiverem ao ar livre, especialmente ao caminhar, fazer trilhas ou acampar em áreas onde há roedores silvestres”, alerta Kyle Fliflet, diretor interino de Saúde Pública do condado de El Dorado, onde fica a cidade.

A peste bubônica, ou peste negra, é uma infecção causada pela bactéria Yersinia pestis. Ela era altamente letal no século XIV, quando estimativas apontam que provocou a morte de 75 a 200 milhões de pessoas. O total era o equivalente de 30% a 50% da população dos continentes europeu, asiático e africano.

O diagnóstico ficou conhecido como peste negra por causar a morte de tecidos de partes do corpo, como mãos e pés, chamada de gangrena. Ele ainda provoca casos de forma rara, porém de forma menos contagiosa e menos fatal, podendo ser tratado com antibióticos.

De acordo com informações dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC), a peste foi introduzida no país em 1900, por meio de navios infestados de ratos que haviam partido de áreas afetadas. Epidemias ocorreram em cidades portuárias, com a última sendo confirmada em Los Angeles entre 1924 e 1925.

Desde então, a bactéria se espalhou de ratos urbanos para espécies de roedores rurais e se estabeleceu em muitas áreas do Oeste do país, onde fica a Califórnia. Segundo a autoridade de saúde do condado de El Dorado, ela costuma ser transmitida a humanos por meio de picadas de pulgas que foram contaminadas com a bactéria a partir de esquilos e outros roedores silvestres.

Além do risco em áreas ao ar livre, cães e gatos também podem levar pulgas infectadas pela peste para dentro de casa. Para se proteger da doença, as autoridades recomendam evitar o contato direto com roedores silvestres e manter os animais de estimação afastados de tocas de roedores.

Os sintomas geralmente aparecem em até duas semanas após a exposição a um animal ou à picada da pulga e incluem febre, náusea, fraqueza e ínguas (linfonodos inchados). A doença pode ser tratada de forma eficaz com antibióticos, desde que seja detectada precocemente.

O departamento de Saúde Pública da Califórnia monitora a população de roedores no estado e a exposição à bactéria da peste negra. Entre 2021 e 2024, foi identificado um total de 41 esquilos com evidência de exposição ao microrganismo. Em 2025, outros quatro animais testaram positivo.

Desde 2000, os EUA registram, em média, menos de 10 casos da doença por ano. No condado de El Dorado, antes do caso humano atual, o mais recente havia sido confirmado em 2020, provavelmente com exposição também na área de South Lake Tahoe. Além disso, duas pessoas foram diagnosticadas em 2015 após exposição a roedores infectados ou suas pulgas no Parque Nacional de Yosemite. Todos foram tratados e se recuperaram. Esses foram os primeiros casos humanos no estado desde 2006.

No Brasil, de acordo com informações do Ministério da Saúde, o último caso de peste bubônica em humanos foi registrado em 2005, no município de Pedra Branca, no Ceará. Desde então, não houve novos casos confirmados. Ainda assim, algumas áreas no Nordeste são consideradas como áreas de vigilância ativa devido à possível presença da bactéria em roedores. (Com informações do jornal O Globo)

