Sexta-feira, 22 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Tecnologia iPhone: descubra recursos ocultos no aplicativo Notas, como escaneamento, gravação de áudio e inteligência artificial

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Muito mais que escrever textos, esse app do smartphone da Apple pode ser mais útil do que você imagina. (Foto: Divulgação)

Um dos aplicativos mais usados no iPhone, o Notas conta com recursos que vão muito além de escrever textos, mas que muita gente desconhece.

É possível escanear documentos, transformar arquivos em PDF, transcrever áudios e até compartilhar anotações com outras pessoas, permitindo edição online. Veja algumas funções a seguir.

Escanear documentos

Pressione o aplicativo Notas até aparecer a opção “Escanear documento”. O sistema faz a foto de forma automática assim que capturada. Clique em Salvar e depois em Enviar — o arquivo já é transformado automaticamente em PDF.

Além de fazer imagens de documentos, o aplicativo permite escanear texto e inserir as informações de forma automática. Para isso, basta clicar no ícone de um clipe. A câmera é aberta na parte inferior do aparelho e a transcrição é feita.

PDF

Qualquer anotação do Notas pode ser convertida em PDF. Para isso, basta apertar o botão de enviar (um quadrado com uma seta) na parte superior direita. Depois, clique em Marcação, pressione OK, salve o arquivo no celular e envie.

Transcrição

Pressione o aplicativo Notas até aparecer a opção “Gravar áudio”. Toque no botão de gravação para capturar o som. O sistema vai transcrever a conversa de forma automática e salvar no bloco de notas.

Compartilhamento

É possível compartilhar arquivos no aplicativo de forma colaborativa. Basta escolher a opção “Enviar”, selecionar “Colaborar” e definir como enviar (por exemplo, usando o WhatsApp ou email). Em seguida, digite o número do celular ou o e-mail da pessoa com quem deseja compartilhar. Será gerado um link do iCloud.

Proteção

O aplicativo permite proteger determinadas anotações com o Face ID. Para isso, abra a anotação, toque no símbolo dos três pontos (na parte superior direita), selecione Bloquear e depois ative o Face ID.

Filtro

Além de criar pastas com as notas, é possível usar hashtags para filtrar os arquivos de forma mais rápida. Para isso, clique em Pastas e deslize até a parte inferior.

Apple Intelligence

Com os recursos de inteligência artificial (IA) do Apple Intelligence, clique no ícone do clipe e escolha a opção “Image Playground” para ilustrar uma nota. Digite a descrição da imagem e toque na seta para gerar. Depois, pressione o símbolo de + para escolher entre animação, ilustração ou desenho e finalize em OK.

Com o recurso de IA, também é possível usar as ferramentas de escrita do Apple Intelligence, que utiliza os recursos integrados ao ChatGPT. Assim, é possível revisar, reescrever em tons amigável, profissional ou conciso, resumir, criar versões em lista ou até gerar tabelas. (Com informações do jornal O Globo)

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Tecnologia

Peste bubônica: americano é diagnosticado com a doença após picada de pulga
https://www.osul.com.br/iphone-descubra-recursos-ocultos-no-aplicativo-notas-como-escaneamento-gravacao-de-audio-e-inteligencia-artificial/ iPhone: descubra recursos ocultos no aplicativo Notas, como escaneamento, gravação de áudio e inteligência artificial 2025-08-22
Deixe seu comentário

Últimas

Política Líde­res evangé­li­cos não seguem o pastor Silas Mala­faia em crí­tica pública ao Supremo
Política Aprovado pela Câmara, o projeto que prevê proteção a crianças online levará um ano para entrar em vigor e deixa dúvidas sobre fiscalização, dizem especialistas
Política O procurador-geral da República pediu ao Supremo que a apuração de fraudes no INSS deixe a alçada do ministro Dias Toffoli
Agro Agronegócio: governo rebate críticas da bancada ruralista
Esporte Ginasta búlgara homenageia Ayrton Senna no mundial de ginástica rítmica
Grêmio João Pedro projeta retorno ao Grêmio após grave lesão
Inter Inter embarca para Belo Horizonte em busca de três pontos no Brasileirão
Esporte Raphinha merece a Bola de Ouro? Os números dizem que sim
Grêmio Sorteio da Copa do Mundo 2026 será em Washington
Grêmio Erick Noriega chega ao Grêmio com uma história que vai além do futebol
Pode te interessar

Tecnologia WhatsApp beta ganha novo design para página de visualização de Status

Tecnologia Apple Watch ganha novos recursos de saúde e sono com inteligência artificial

Tecnologia “Oi” ou “oie”? Forma de cumprimento online diz muito sobre você; entenda

Tecnologia Microsoft é investigada por concorrência desleal