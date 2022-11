Política Petistas negociam com Tasso Jereissati (PSDB-CE) para tornar PEC da Transição mais equilibrada

Por Fabio Jacques | 25 de novembro de 2022

O senador tucano apresentou um texto alternativo à PEC do Estouro com valores mais baixos a ultrapassarem o teto de gastos – R$ 80 bilhões. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil O senador tucano apresentou um texto alternativo à PEC do Estouro com valores mais baixos a ultrapassarem o teto de gastos – R$ 80 bilhões. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Lideranças do PT negociam sugestões apresentadas pelo senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) para tornar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do Estouro mais palatável ao mercado financeiro e ao próprio Congresso Nacional.

Um dos principais responsáveis pela negociação da PEC que busca tirar o Auxílio Brasil de R$ 600 do teto de gastos, fora complementos, o senador eleito Wellington Dias (PI) conversou nesta sexta-feira (25) com Tasso sobre o assunto.

Cheque menor

Isso porque Tasso apresentou um texto alternativo à PEC do Estouro com valores mais baixos a ultrapassarem o teto de gastos – R$ 80 bilhões –, como prefere a maioria dos líderes partidários no Parlamento, e menor tendência de dar um “cheque em branco” ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Parlamentares e membros da equipe de transição disseram que Dias quis sondar Tasso sobre a possibilidade de o senador fazer mudanças na matéria e incorporar algumas ideias do PT atualmente no esboço da proposta do partido, batizada de PEC da Transição.

Agora, a expectativa é que Wellington Dias converse com Lula sobre o texto do tucano para ver o quanto a matéria agrada os petistas. A ideia é tentar facilitar a aprovação de uma PEC para bancar o Auxílio Brasil de R$ 600 a partir do ano que vem e dar mais tranquilidade a Lula nos primeiros meses de governo.

