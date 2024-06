Notas Brasil Petrobras anuncia 1º reajuste de preço com nova presidente

4 de junho de 2024

A Petrobras reduziu o preço médio de venda de Querosene de Aviação (QAV) para as distribuidoras em 7,6%, o que corresponde a R$ 0,31/litro, informou a petroleira. A mudança entrou em vigor no último sábado (1º). Com a medida, o preço do combustível acumula queda de 8,8% em 2024 — uma redução de R$ 0,36/litro.

