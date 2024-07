Economia Petrobras anuncia aumento de 7,1% na gasolina e de 9,8% no gás de cozinha

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Gasolina terá uma alta de R$ 0,20 para as distribuidoras, chegando a R$ 3,01. Gás de cozinha de 13kg subirá para R$ 34,70. O diesel não teve reajuste Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Gasolina terá uma alta de R$ 0,20 para as distribuidoras, chegando a R$ 3,01. Gás de cozinha de 13kg subirá para R$ 34,70. O diesel não teve reajuste. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira (08) um aumento nos preços da gasolina e do gás de cozinha para as distribuidoras, válido a partir desta terça-feira (09). O diesel não teve reajuste.

O litro da gasolina terá uma alta de R$ 0,20, chegando a R$ 3,01. O litro do gás de cozinha de 13kg vai subir R$ 3,10, passando a R$ 34,70. O último reajuste da gasolina feito pela Petrobras havia sido em outubro de 2023, com uma redução de R$ 0,12 (para R$ 2,81 o litro).

A petroleira anunciou em maio de 2023 uma mudança em sua política de preços. Desde então, a estatal não segue mais a PPI (política de paridade internacional), que reajustava o preço dos combustíveis com base nas variações do dólar e da cotação do petróleo no exterior.

Já os preços do GLP, o gás de cozinha, não era alterados desde julho de 2023, há mais de um ano. Naquela ocasião, o botijão de 13kg passou a custar R$ 31,66.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/petrobras-anuncia-aumento-de-preco-da-gasolina-e-do-gas-de-cozinha/

Petrobras anuncia aumento de 7,1% na gasolina e de 9,8% no gás de cozinha

2024-07-08