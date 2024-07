Economia Petrobras aumenta os preços da gasolina e do gás de cozinha; aumento do combustível será de R$ 0,20 por litro para as distribuidoras

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2024

Gasolina terá uma alta de R$ 0,20 para as distribuidoras, chegando a R$ 3,01. Gás de cozinha de 13 quilos subirá para R$ 34,70. O diesel não teve reajuste. A petroleira anunciou em maio de 2023 uma mudança em sua política de preços.

A Petrobras anunciou nessa segunda-feira (8) um aumento nos preços da gasolina e do gás de cozinha para as distribuidoras, válido a partir desta terça (9). O diesel não teve reajuste.

O litro da gasolina terá uma alta de R$ 0,20, chegando a R$ 3,01. O litro do gás de cozinha de 13kg vai subir R$ 3,10, passando a R$ 34,70. O último reajuste da gasolina feito pela Petrobras havia sido em outubro de 2023, com uma redução de R$ 0,12 (para R$ 2,81 o litro).

A petroleira anunciou em maio de 2023 uma mudança em sua política de preços. Desde então, a estatal não segue mais a política de paridade internacional (PPI), que reajustava o preço dos combustíveis com base nas variações do dólar e da cotação do petróleo no exterior.

Já os preços do GLP, o gás de cozinha, não era alterados desde julho de 2023, há mais de um ano. Naquela ocasião, o botijão de 13kg passou a custar R$ 31,66.

Edital

Também nessa segunda, a Transpetro, subsidiária da Petrobras, anunciou o lançamento de edital para contratação de 4 novos navios petroleiros próprios. As embarcações poderão ser construídas por estaleiros estrangeiros ou brasileiros, mas as empresas nacionais terão vantagens na competição. O 1º navio deve ser entregue em 2026.

A contratação de novos navios para estimular a indústria naval nacional é uma demanda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e uma das missões de Magda Chambriard na estatal. O Plano Estratégico 2024-2028 da Petrobras, divulgado em 2023, estabeleceu a contratação e a construção de 16 embarcações no período, entre petroleiros e gaseiros.

De acordo com o presidente da Transpetro, Sérgio Bassi, os navios anunciados nessa segunda são os primeiros dos 16 previstos. Os outros 12 estão em estudo, sendo que o edital para 8 deles deve sair até dezembro de 2024 e mais 4 sairão em 2025. Há planos ainda para mais 9 embarcações nos próximos anos, totalizando 21 projetos em estudo.

Com esses planos, a expectativa é que o Plano Estratégico 2025-2029 da Petrobras fixe o planejamento de contratação de 25 navios. Segundo Bassi, o custo para a estatal com todo o programa de renovação de frota será de US$ 2 bilhões a US$ 2,5 bilhões.

Os 4 navios com edital lançado serão do tipo Handy, de menor porte, para operações de cabotagem. Serão voltados para o transporte de derivados de petróleo. O custo individual com cada embarcação depende da proposta. Os estaleiros interessados terão até 90 dias para apresentar ofertas. O anúncio do vencedor e a assinatura do contrato estão previstos para dezembro.

