Economia Petrobras anuncia nova queda nos preços da gasolina e do diesel nas refinarias

Por Redação O Sul | 27 de março de 2020

Essa é a quarta queda no preço da gasolina nas refinarias neste mês Foto: Licia Rubinstein/Agência IBGE Notícias Essa é a quarta queda no preço da gasolina nas refinarias neste mês. (Foto: Licia Rubinstein/Agência IBGE Notícias) Foto: Licia Rubinstein/Agência IBGE Notícias

A Petrobras anunciou a redução, a partir deste sábado (28), de 5% no preço da gasolina nas refinarias. Essa é a quarta queda informada pela estatal neste mês.

Com a medida, o preço da gasolina fica R$ 0,0566 centavos mais barato, e o do diesel, R$ 0,0498. Os preços mais baixos, porém, têm demorado a chegar nas bombas, principalmente agora que a crise do coronavírus abateu fortemente a demanda.

Segundo a Fecombustíveis (Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes), a queda das vendas já está em torno de 50% em todo o País.

Já o valor do diesel nas refinarias cai 3% neste sábado, e o do bunker (diesel marítimo), 3,1%. O diesel utilizado pelas térmicas também sofre ajustes. O S500 cai 3,1%, e o S10, de maior qualidade, 3,2%.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Economia

Deixe seu comentário