Por Redação O Sul | 27 de março de 2020

Rodrigo Lorenzoni, presidente do DEM no Rio Grande do Sul. Foto Divulgação

O presidente do partido Democratas no Rio Grande do Sul, Rodrigo Lorenzoni, avaliou hoje que “foi muito importante este anúncio do governo federal de que o Banco Central vai financiar via BNDES, dois meses da folha de pagamento de pequenas e médias empresas. Precisamos proteger nossos empreendedores e os trabalhadores durante a crise do novo coronavírus”.

Lorenzoni observa que vem participando destes debates, “preocupado com o nosso estado. E não vejo dicotomia entre cuidar da economia e cuidar das pessoas.” Ele adverte que “não podemos cair nesse radicalismo de supor que para cuidar das pessoas deve-se deixar de lado a economia, nem liberar todo mundo sob o argumento de que a economia não pode quebrar. Não se pode entrar nesses extremismos”.

Para ele, “esta medida do governo federal, injetando R$ 40 bilhões nas pequenas e médias empresas para conter o desemprego, somada a outras que o governo gaúcho de forma prudente vem adotando em sintonia com os municípios, é o que vai nos levar à retomada da vida normal conjugando a preocupação com a saúde,e com a economia. O momento, segundo ele, “é de racionalidade, técnica e equilíbrio para encontrarmos o caminho para as duas coisas”.

