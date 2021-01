A Petrobras aumentou, nesta quarta-feira (27), o preço da gasolina nas refinarias pela segunda vez em menos de dez dias. O reajuste é de 5%.

Na semana passada, a estatal já havia elevado o valor do combustível em 7,6%, no primeiro reajuste deste ano. A Petrobras também aumentou em 4,4% o preço do diesel nas refinarias.

A estatal reiterou, em comunicado, que os seus preços têm como referência a chamada paridade de importação, impactada por fatores como os valores do petróleo e o câmbio.

“Importante ressaltar também que os preços da gasolina e do diesel vendidos na bomba dos postos revendedores é diferente do valor cobrado nas refinarias pela Petrobras. Até chegar ao consumidor, são acrescidos tributos federais e estaduais, custos para aquisição e mistura obrigatória de biocombustíveis pelas distribuidoras, além das margens brutas das companhias distribuidoras e dos próprios postos revendedores de combustíveis”, informou a Petrobras.

O repasse dos reajustes ao consumidor final, nos postos de combustíveis, depende dos donos dos estabelecimentos.