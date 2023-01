A Petrobras anunciou, nesta terça-feira (10), uma redução de 11,1% no preço do gás natural para as distribuidoras a partir de 1° de fevereiro. A diminuição do valor é válida para o gás transportado e distribuído por dutos.

O gás natural é a matéria-prima do GNV (gás natural veicular) e do gás de cozinha encanado, além de fonte de energia para diversos setores da indústria. A redução não se refere, entretanto, ao preço do botijão de gás, que tem como valor de referência o GLP (gás liquefeito de petróleo).

A estatal afirmou que os contratos com as distribuidoras são atualizados trimestralmente com base na variação dos preços do petróleo e do dólar.

“A Petrobras ressalta que o preço final do gás natural ao consumidor não é determinado apenas pelo preço de venda da companhia, mas também pelo portfólio de suprimento de cada distribuidora, assim como por suas margens (e, no caso do GNV, dos postos de revenda) e pelos tributos federais e estaduais”, destacou a empresa em nota.