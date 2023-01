De acordo com o IBGE, o resultado de 2022 foi influenciado principalmente pelo grupo alimentação e bebidas (11,64%), que teve o maior impacto (2,41 pontos percentuais) no acumulado do ano. Na sequência, veio saúde e cuidados pessoais, com 11,43% de variação e 1,42 ponto percentual de impacto.

Já a maior variação veio do grupo vestuário (18,02%), que teve altas acima de 1% em 10 dos 12 meses do ano passado. O grupo habitação (0,07%) ficou próximo da estabilidade, e os transportes (-1,29%) tiveram a maior queda e o impacto negativo mais intenso (-0,28 ponto percentual) entre os nove grupos pesquisados.