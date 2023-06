Economia Petrobras anuncia redução de R$ 0,13 no preço da gasolina para as distribuidoras

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2023

O litro da gasolina passa de R$ 2,78 para R$ 2,66, uma redução de 4,3% Foto: Divulgação/Agência Brasil . (Foto: Divulgação/Agência Brasil) Foto: Divulgação/Agência Brasil

A Petrobras anunciou a redução do preço do litro da gasolina em R$ 0,13 a partir desta sexta-feira (16), para as distribuidoras. Com a redução, o valor passa a ser de R$ 2,66 por litro. Em termos proporcionais, a redução é de 4,7%.

Essa é a segunda queda de preços em 30 dias. Há um mês, em 16 de maio, a estatal havia anunciado redução de R$ 0,44 por litro. Segundo a Petrobras, considerando os preços levantados semanalmente pela Agência Nacional do Petróleo, o preço médio ao consumidor final deve cair para R$ 5,33 por litro.

Em nota à imprensa, a estatal diz que a redução do preço da Petrobras “tem como objetivos principais a manutenção da competitividade dos preços da companhia frente às principais alternativas de suprimento dos seus clientes e a participação de mercado necessária para a otimização dos ativos de refino em equilíbrio com os mercados nacional e internacional”.

No texto, a companhia repete trecho de documentos anteriores em que afirma que “busca evitar o repasse da volatilidade conjuntural do mercado internacional e da taxa de câmbio” nos preços nacionais, mas “preserva um ambiente competitivo salutar nos termos da legislação vigente”.

Confira a nota da empresa

“A partir de sexta-feira (16), a Petrobras reduzirá em R$ 0,13 por litro o seu preço médio de venda de gasolina A, que passará a ser de R$ 2,66 por litro.

Considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, R$ 1,94 a cada litro vendido na bomba.

Mantidas as parcelas referentes aos demais agentes conforme a pesquisa de preços da ANP para o período de 4 a 10/06, o preço médio ao consumidor final poderia atingir o valor de R$ 5,33 por litro.

Destaca-se que o valor efetivamente cobrado ao consumidor final no posto é afetado também por outros fatores como impostos, mistura de biocombustíveis e margens de lucro da distribuição e da revenda.

A redução do preço da Petrobras tem como objetivos principais a manutenção da competitividade dos preços da companhia frente às principais alternativas de suprimento dos seus clientes e a participação de mercado necessária para a otimização dos ativos de refino em equilíbrio com os mercados nacional e internacional.

Ciente da importância de seus produtos para a sociedade brasileira, a companhia destaca que na formação de seus preços busca evitar o repasse da volatilidade conjuntural do mercado internacional e da taxa de câmbio, ao passo que preserva um ambiente competitivo salutar nos termos da legislação vigente.

Transparência é fundamental

De forma a contribuir para a transparência de preços e melhor compreensão da sociedade, a Petrobras publica em seu site informações referentes à sua parcela e dos demais agentes na formação e composição dos preços médios de combustíveis ao consumidor”.

