Por Redação O Sul | 15 de junho de 2023

A operação foi realizada em Floriano Peixoto, na Região do Alto Uruguai Foto: MP/Divulgação A operação foi realizada em Floriano Peixoto, na Região do Alto Uruguai. (Foto: MP/Divulgação) Foto: MP/Divulgação

Agentes do Programa Segurança Alimentar RS, do Ministério Público, apreenderam 700 quilos de alimentos impróprios para o consumo durante uma operação realizada em Floriano Peixoto, na Região do Alto Uruguai, na quarta-feira (14).

Dois mercados foram autuados e tiveram os seus depósitos e padarias interditados. As principais irregularidades encontradas foram alimentos sem procedência – como mel, carnes e bebidas –, armazenados de forma inadequada, com etiquetas sobrepostas e validades vencidas ou sem informações de validade.

Também foram apreendidos bonés falsificados e bebidas importadas ilegalmente. Além do MP, participaram da operação servidores da Secretaria Estadual da Saúde, da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, da Vigilância Sanitária Municipal de Floriano Peixoto, da Delegacia de Proteção ao Consumidor e da Patrulha Ambiental da Brigada Militar.

