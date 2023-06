Rio Grande do Sul Governadores do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul se reúnem nesta sexta em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2023

Atualmente, o Codesul é presidido pelo governador Eduardo Leite

Os governadores dos Estados que fazem parte do Codesul (Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul) se reúnem nesta sexta-feira (16), em Porto Alegre. Atualmente, o colegiado é presidido pelo governador gaúcho Eduardo Leite.

Também participam do encontro os governadores de Santa Catarina, Jorginho Mello, do Paraná, Ratinho Júnior, e do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, além de coordenadores das bancadas desses Estados na Câmara dos Deputados.

As atividades iniciam ao meio-dia com um almoço no Palácio Piratini. Às 13h30min, no Salão Nobre da Catedral Metropolitana de Porto Alegre, os governadores realizam uma plenária com secretários de Estado ligados a cinco comissões temáticas do Codesul: Educação, Meio Ambiente, Logística e Infraestrutura, Planejamento e Agricultura. Depois, será concedida uma entrevista coletiva à imprensa para apresentar os resultados das deliberações do Conselho.

Sobre o Codesul

O Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul é o primeiro conselho regional criado no País. O colegiado foi fundado em 1961, a partir de um convênio entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

Em 1992, o Mato Grosso do Sul também aderiu ao órgão, que foi planejado para colaborar com o crescimento econômico e encontrar alternativas aos desequilíbrios regionais.

2023-06-15