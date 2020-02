Notas Brasil PF apreendeu quase 11 toneladas de cocaína em janeiro

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2020

A Polícia Federal (PF) apreendeu em janeiro de 2020 em todo o Brasil 10,7 toneladas de cocaína, 46% a mais do que as 7,3 toneladas interceptadas por policiais federais no país no mesmo período do ano passado. Em janeiro de 2018, a PF retirou de circulação 1,9 tonelada de cocaína em todo o país, número que representa 18% do volume interceptado neste ano.

