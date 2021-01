Saúde Pfizer começa a imunizar 1,4 mil brasileiros que tomaram placebo em testes de vacina contra a Covid-19

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2021

A vacina da Pfizer contra o coronavírus ainda não foi aprovada pela Anvisa para uso no País Foto: Divulgação A vacina da Pfizer contra o coronavírus ainda não foi aprovada pela Anvisa para uso no País. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Pfizer anunciou que começará a imunizar neste mês mais de 1,4 mil voluntários que receberam placebo durante os testes no Brasil da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelo laboratório em parceria com a BioNTech.

Em comunicado divulgado na quarta-feira (20), a companhia informou que participantes do estudo em São Paulo (SP) e Salvador (BA) vão receber gratuitamente duas doses do imunizante.

Apesar de a vacina não ter sido aprovada para uso no País pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) – o laboratório ainda não fez o pedido à agência –, a Pfizer disse que o procedimento está de acordo com as tratativas definidas junto ao órgão regulador e faz parte do termo de consentimento assinado pelos participantes no início da pesquisa.

Em 31 de dezembro de 2020, a vacina foi aprovada para uso emergencial pela OMS (Organização Mundial da Saúde).

