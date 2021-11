Brasil Pfizer volta a mandar vacinas contra a covid ao Brasil. País recebeu mais de 1 milhão de doses

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2021

Já foram distribuídas no país mais de 344 milhões de doses. Foto: Cristine Rochol/PMPA Remessa é a 14º do segundo contrato com o Ministério da Saúde, que prevê total de 100 milhões de vacinas. (Foto: PF/Divulgação) Foto: Cristine Rochol/PMPA

O Brasil recebeu na madrugada deste domingo (7) mais 1.120.860 doses da vacina da Pfizer contra covid-19. A remessa desembarcou no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), e corresponde ao 14º lote do segundo contrato de 100 milhões de imunizantes da farmacêutica americana com o Ministério da Saúde.

A entrega contratada deve ser finalizada até 31 de dezembro de 2021. Até agora, 28,2 milhões de doses da vacina – que protege adultos e adolescentes contra o coronavírus – do segundo contrato com o governo federal já chegaram. As primeiras 100 milhões foram entregues até outubro.

As vacinas enviadas ao Brasil foram produzidas em duas fábricas nos Estados Unidos, Kalamazoo e McPherson, além de uma fábrica na Europa, em Puurs na Bélgica – veja processo da fabricação ao despacho no vídeo abaixo.

Os imunizantes são descarregados em Viracopos e enviados para o centro de distribuição do Ministério da Saúde, em Guarulhos (SP), sob escolta da Polícia Federal (PF).

Primeiro contrato

A farmacêutica americana encerrou a entrega das 100 milhões de doses previstas no primeiro contrato no dia 5 de outubro. O envio da última remessa do primeiro acordo ocorreu com atraso, após o voo com 1,1 milhão de imunizantes ser remanejado por “questões logísticas”.

A Pfizer utilizou o Aeroporto de Viracopos para todas as entregas ao Brasil até agora. A primeira remessa geral teve 1 milhão de doses e foi recebida pelo país em 29 de abril, em cerimônia que contou com a presença do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

