Cláudio Humberto PGR passa pano para Janja e a compara a Darcy

Por Cláudio Humberto | 16 de março de 2025

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Ao livrar Janja de questionamentos sobre gastos milionários em viagens, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, achou pouco e ainda passou pano para a primeira-dama, lembrando o “papel social” da mulher do ditador Getúlio, Darcy Vargas, que criou a LBA, Legião Brasileira de Assistência. O doutor em História Enio Viterbo não se conteve: “Sabe por que o Congresso não questionou o ‘papel social’ da Darcy, Gonet? É porque estava fechado em 1942”, no curso do golpe de Getúlio em 1937.

Congresso cancelado

Getúlio fechou o Congresso duas vezes; a primeira após a Revolução de 1930, enquanto era chefe do governo provisório, e depois em 1937.

Longa inatividade

O Congresso Nacional permaneceria fechado até 1946, reabrindo apenas após a renúncia do ditador, ameaçado por novo golpe militar.

Semelhanças outras

Getúlio foi ditador duas vezes, entre 1930 e 1945. Voltou à Presidência em 1951, eleito pela primeira vez, para um terceiro mandato conturbado.

LBA acabaria extinta

Criada para ajudar famílias dos soldados que o Brasil enviou à 2ª Guerra, a LBA foi órgão público até 1969. Acabou extinta em 1995.

Mordomia: Haddad voa de jatinho a cada dois dias

Com a economia fora de controle e inflação batendo recordes, Fernando Haddad (Fazenda) encontra ao menos um consolo na Esplanada: a mordomia dos jatinhos do Grupo de Transporte Especial da Força Aérea Brasileira (FAB). O ministro é a autoridade que mais se esbaldou nesse que é o maior luxo de grupo seleto de autoridades: ministros de Estado, presidentes de Poder e comandantes das Forças Armadas. Até a última quinta-feira (13), Haddad fez 31 voos nos primeiros 70 dias do ano.

Supremo Air

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) é a segunda autoridade que mais usou jatinhos da FAB em 2025, até agora: 19 voos.

Média nas alturas

O ministro da Fazenda realizou quase o dobro dos 17 voos do terceiro colocado, ministro Ricardo Lewandowski (Justiça).

Luxo é tentação

São 43 as autoridades do governo Lula com prerrogativas de requisitar jatinhos da FAB. Apenas 11 ainda não o fizeram este ano.

Lorota mal contada

Lula prometeu enviar na terça (18) proposta de aumentar a faixa de isenção do Imposto de Renda até R$ 5 mil. Dia 18 é a data marcada para leitura do relatório final do Orçamento de 2025, que será votado dia 19.

Quem tem medo

Ativistas de esquerda parecem temer a manifestação deste domingo (16), no Rio: divulgam memes garantindo que estaria sujeitos a prisão por “até 17 anos” de quem comparecer ao protesto em Copacabana.

Golpe no pobre

Para o senador Jorge Seif (PL-SC), a decisão de Lula de zerar a taxação da sardinha será duro golpe para a pesa: “governo que não entende do setor, só toma decisões erradas e prejudica quem vive da pesca”, diz.

Enquanto isso, a violência…

Há 13 meses ministro da Justiça (e Segurança, valha-nos Deus), Ricardo Lewandowski diz ter elaborado PEC para “melhorar a segurança pública” em “consenso entre governadores”. Mas ninguém sabe, ninguém viu.

Indefinição eterna

Vice-líder do governo na Câmara, Mauro Benevides Filho (PDT-CE) garante que será na terça-feira (18) a definição das presidências das comissões permanentes da Casa. Já trabalho mesmo, talvez dia 19.

Oitiva, por obséquio

Já são 16 os ministros do governo Lula (PT) cujas oitivas foram aprovadas em comissões do Senado, desde o início do ano. Entretanto, todos os pedidos são convites, nem uma convocação sequer.

Finalmente, trabalho

O Senado marcou duas sessões deliberativas para as próximas terça (18) e quarta-feira (19), para analisar e votar projetos de lei. Na Câmara, a promessa é que as comissões permanentes sejam instaladas na terça.

Papo de ditador socialista

Há 20 anos, o então ditador Hugo Chávez apreendeu a La Vergareña, à época fazenda produtiva, para transformá-la na “unidade de produção socialista Carlos Manuel Piar” sob justificativa de proteger indígenas e famílias da região. Agora, Nicolás Maduro repassou a fazenda ao MST.

Pensando bem…

…o ano pode ter começado agora na Praça dos Três Poderes, mas o assunto já é 2026.

Poder sem pudor

Lição de liturgia

Quem achava George W. Bush meio tosco, não conhecia seu irmão mais novo, Jebb, que foi governador da Florida. Certa vez, em uma visita a Madri marcada por gafes, ele cometeu a indelicadeza de dizer que a Espanha seria “recompensada” pelo apoio à guerra no Iraque, e chamou o então presidente do governo, José Maria Aznar, de “presidente da República” sem se dar conta de visitava uma monarquia que, aliás, é a mais antiga da Europa. Ao saudar Jebb Bush, em um jantar no Palácio do Prado, o rei Juan Carlos I, exercitou sua conhecida ironia: “É uma honra receber o irmão do rei dos Estados Unidos…”

Cláudio Humberto

@diariodopoder

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

2025-03-16