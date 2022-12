O PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil cresceu 0,4% no terceiro trimestre deste ano na comparação com os três meses imediatamente anteriores, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (1º) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Esse é o quinto trimestre consecutivo de alta da atividade econômica do País.

Com esse resultado, o PIB chegou ao maior patamar da série histórica, iniciada em 1996, e ficou 4,5% acima do patamar pré-pandemia, registrado no quarto trimestre de 2019.