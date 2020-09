Economia PIB gaúcho do segundo trimestre será divulgado nesta quarta

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2020

Os dados são elaborados por técnicos do Departamento de Economia e Estatística, vinculado à Secretaria de Planejamento Foto: Divulgação Os dados são elaborados por técnicos do Departamento de Economia e Estatística, vinculado à Secretaria de Planejamento. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Os dados do PIB (Produto Interno Bruto) do Rio Grande do Sul relativos ao segundo trimestre deste ano serão divulgados na manhã desta quarta-feira (09). O cálculo é uma referência ao desempenho dos diferentes setores econômicos do Estado.

As informações são elaboradas por técnicos do Departamento de Economia e Estatística, vinculado à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, a partir de informações do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

A apresentação será realizada pelo Youtube e poderá ser acompanhada por qualquer interessado, a partir das 10h.

