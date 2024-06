Notas Brasil Piloto de 9 anos morre após acidente em autódromo paulistano

18 de junho de 2024

O piloto argentino Lorenzo Somaschini, de 9 anos, morreu na noite de segunda-feira (17), no Hospital Albert Einstein, após sofrer um acidente de moto na sexta (14), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Ele estava internado desde o dia do acidente, ocorrido no primeiro treino livre da Honda Junior Cup, válido pela quarta etapa do SuperBike Brasil.

Piloto de 9 anos morre após acidente em autódromo paulistano

