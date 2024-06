Notas Brasil Mais de 55% dos alunos que ingressam na USP são de escolas públicas

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Mais de 55% dos ingressantes na Universidade de São Paulo (USP) em 2024 por meio da Fuvest, do Enem USP e do Provão Paulista (exame promovido pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) são de escolas públicas, pretos, pardos e indígenas. Do total de 10.753 vagas preenchidas, 5.954 (55,4%) são estudantes que cumpriram o ensino médio exclusivamente em escolas públicas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notas Brasil

https://www.osul.com.br/mais-de-55-dos-alunos-que-ingressam-na-usp-sao-de-escolas-publicas/

Mais de 55% dos alunos que ingressam na USP são de escolas públicas

2024-06-18