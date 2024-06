Notas Brasil Locais de prova do CNU serão divulgados no dia 7 de agosto

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2024

Com a nova data do Concurso Nacional Unificado (CNU), os cartões de prova serão divulgados no dia 7 de agosto. O cartão trará o local onde o candidato fará as provas, os horários de abertura e fechamento dos portões e outras informações. O candidato deve ficar atento se o local de prova foi mantido ou mudou.

