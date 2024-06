Notas Brasil Funai defende continuidade de ações na Terra Yanomami

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2024

A presidente da Fundação nacional dos Povos Indígenas (Funai), Joênia Wapichana, defendeu a continuidade das ações no território indígena dos Yanonami para garantir a integridade da população e a retirada do garimpo ilegal que ainda existe na região. Nos últimos anos, a expansão do garimpo e de invasores nas terras yanomami agravaram a crise do povo indígena.

