Esporte Piratini divulga Calendário Esportivo 2020

Por Redação O Sul | 10 de março de 2020

Esportistas e autoridades participaram do lançamento ocorrido na tarde da terça no Palácio Piratini. Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini Esportistas e autoridades participaram do lançamento ocorrido na tarde da terça no Palácio Piratini. (Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini) Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

Organizado pela SEL (Secretaria do Esporte e Lazer), o Calendário Esportivo 2020 foi divulgado na tarde desta terça-feira (10), no Palácio Piratini. A programação conta com 15 eventos diferentes, divididos em diversas etapas, abrangendo as mais variadas modalidades e que ocorrerão em diferentes cidades.

“Estamos atendendo a uma demanda antiga, divulgando um Calendário Esportivo de forma a organizarmos as competições em solo gaúcho, evitando conflitos de datas, e para poderemos gerar amplo impacto social, proporcionando oportunidades a milhares de gaúchos, e econômico, já que os eventos passarão por todo o RS”, disse o governador Eduardo Leite.

Entre os destaques do Calendário Esportivo 2020 estão a escolha do Rio Grande do Sul para sediar as etapas regionais da Conferência Sul dos JUBs (Jogos Universitários Brasileiros) e dos JEJ (Jogos Escolares da Juventude). Eventos como esses não ocorriam há décadas no Estado.

“Através da prática desportiva temos a possibilidade de colocar o nosso Estado em destaque nacional, divulgando nossas potencialidades, além de atrair competições importantes para cá. O esporte é um dos caminhos para construirmos novas façanhas e um novo futuro para o RS”, completou o governador.

Também está prevista na programação a Conferência Estadual do Esporte e Lazer com o objetivo de elaborar o Plano Estadual do Esporte como política pública para o setor, a ser transformado em projeto de lei.

“Queremos formatar um amplo plano, que esteja de acordo com o mapa estratégico da nossa gestão, mas que não seja apenas de governo, mas de Estado, para que tenhamos continuidade e que as políticas públicas para o esporte não sejam deixadas de lado mesmo diante das dificuldades”, disse o secretário do Esporte e Lazer, João Derly.

Outra novidade é a realização da primeira edição dos Jogos Escolares Metropolitanos. O evento mobilizará crianças e adolescentes de 16 cidades da Região Metropolitana, com o objetivo de promover a integração e aproximar pessoas, criando perspectivas de vida por meio do esporte. Essa edição vai beneficiar cerca de 4,8 mil pessoas.

O evento realizado no Palácio Piratini contou com a participação de dezenas de autoridades e esportistas. Além de mostrar as ações desenvolvidas e apoiadas pelo governo no segmento desportivo, serviu para divulgar os 24 projetos contemplados no edital do Pró-Esporte RS Feie (Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte).

Somando mais de R$ 1 milhão, o Pró-Esporte RS Feie contemplará o desporto em geral (10 projetos) e o paradesporto (10 projetos) com R$ 40 mil para cada vencedor e quatro projetos que envolvem questão de vulnerabilidade social do programa RS Seguro, com R$ 60 mil.

A lista completa pode ser consultada no site do governo estadual.

