Pix fora do ar? Queixas sobre falha no sistema tomam as redes sociais

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2022

Instituições financeiras reconheceram ‘oscilação’ no uso do sistema de transferência e pagamento. (Foto: Reprodução)

Usuários de aplicativos de bancos relataram problemas para realizar transferências de dinheiro via Pix. Em muitas das vezes, as tentativas de transferência apresentavam erros e não eram concluídas.Dados do Downdetector, plataforma que monitora o funcionamento de serviços online, indicam que os problemas começaram no inicio da manhã da quinta-feira (29). Em apenas meia hora, o número de notificações saltou de 6 para 446.

Quem tentava transferir valores se deparava com a mensagem “Pix em processamento”. O app também exibia erros como “Pix fora do ar. Faça transferências TED, de segunda a sexta, das 06h30 às 17h” e “Falha na comunicação. Tente novamente”. No Twitter, havia ainda relatos de pessoas que não conseguiam receber Pix em suas contas do Nubank, porque a transferência foi “recusada pelo banco receptor”.

O maior registro de reclamações foi sobre o Nubank com pico de 430 registros. A alta nas reclamações foi seguido pelo Itaú com 189 ocorrências, PicPay com 43, Caixa Econômica Federal com 26, Banco do Brasil com 25, ITI com 21, Santander com 12 e Bradesco e Inter com 11.

Segundo o Google Trends, plataforma do Google que monitora buscas em tempo real, houve aumento repentino nas consultas por termos como “pix nubank fora do ar”, “problema nubank hoje”, “nubank com instabilidade” na última hora. As pesquisas por “central de atendimento nubank” e “telefone nubank 0800” também cresceram, o que indica que os clientes estão tentando entrar em contato com o banco digital para resolver o problema.

Ainda de acordo com a ferramenta do Google, as pesquisas por “problema no pix hoje” também subiram, assim como consultas relacionadas ao sistema de pagamentos em outros bancos, o que indica que o Pix pode estar enfrentando problemas de maneira geral. No Banco Itaú, por exemplo, usuários relatam falhas para enviar e receber quantias. Vale ressaltar que o Downdetector registrou aumento nas notificações sobre o Banco Central relacionadas ao Pix.

No Twitter, usuários se queixaram sobre a instabilidade do Nubank. O microblog está repleto de comentários de clientes que não conseguem pagar contas e faturas ou receber valores devido ao problema. Eles também marcaram o username da empresa para cobrar um posicionamento da fintech, que ainda não se manifestou a respeito.

Em resposta a um cliente, o Itaú Unibanco afirmou nas redes sociais que havia uma “intermitência para realização do PIX” e que as equipes estavam atuando para regularização.

Apesar de o indicativo de uma falha geral, o Banco Central informava que os sistemas estavam funcionando normalmente.

O Nubank declarou que “lamentava o ocorrido e informava que as operações estavam sendo normalizadas”.

O Itaú Unibanco afirma que identificou uma instabilidade no serviço de transferências via PIX. “O processo já foi restabelecido, e será normalizado para todos os clientes o mais rápido possível. O Itaú pede desculpas a seus clientes por qualquer inconveniente.”

O Bradesco informou que o aplicativo do banco apresentou momentos de intermitência pontuais pela manhã, que já foram regularizados. Todos os canais de atendimento estavam operando normalmente.

